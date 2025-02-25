بينها حظر الحفلات.. "السياحة العراقية" تنشر تعليمات رمضان

2025-02-25 15:30:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نشرت هيئة السياحة العراقية، يوم الثلاثاء، تعليمات "صارمة"تخص شهر رمضان.

وجاء في نشرة تعليمات رسمية، وردت لوكالة شفق نيوز، "يمنع الإفطارالعلني، كما تمنع إقامة الحفلات والنشاطات الفنية التي لا تنسجم مع قدسية هذا الشهرالكريم".

كما قررت هيئة السياحة، "غلق المطاعم وأماكن بيع الأطعمة قبل شروقالشمس وحتى الغروب باستثناء المرافق السياحية الآتية: المطاعم السياحية على الطرقالخارجية، والمطاعم من الدرجة الممتازة والأولى داخل المدن (مراجعة هيئة السياحةلغرض تثبيت ذلك)".

وتوعدت الهيئة بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين علىوفق القانون".

ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان مطلع الأسبوع المقبل، وفقاً للحسابات الفلكية،على أن يتم تأكيد الموعد رسمياً بناءً على رؤية الهلال.