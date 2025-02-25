بينها حظر الحفلات.. "السياحة العراقية" تنشر تعليمات رمضان
2025-02-25 15:30:15 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ نشرت هيئة السياحة العراقية، يوم الثلاثاء، تعليمات "صارمة"تخص شهر رمضان.
وجاء في نشرة تعليمات رسمية، وردت لوكالة شفق نيوز، "يمنع الإفطارالعلني، كما تمنع إقامة الحفلات والنشاطات الفنية التي لا تنسجم مع قدسية هذا الشهرالكريم".
كما قررت هيئة السياحة، "غلق المطاعم وأماكن بيع الأطعمة قبل شروقالشمس وحتى الغروب باستثناء المرافق السياحية الآتية: المطاعم السياحية على الطرقالخارجية، والمطاعم من الدرجة الممتازة والأولى داخل المدن (مراجعة هيئة السياحةلغرض تثبيت ذلك)".
وتوعدت الهيئة بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين علىوفق القانون".
ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان مطلع الأسبوع المقبل، وفقاً للحسابات الفلكية،على أن يتم تأكيد الموعد رسمياً بناءً على رؤية الهلال.