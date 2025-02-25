2025-02-25 15:30:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في سوق الرمادي القديم، بمحافظة الانبار غربي العراق، حيث يختلط عبق التوابل مع أحاديث التجار وصخب المشترين، يقف عبد الله مطر حياوي، خلف طاولته الخشبية، منهمكاً في ضبط وزن البهارات بدقة متناهية.

وبين رفوفه المصطفة بعناية، تتوزع أكياس الفلفل الأسود والكركم، بينما تحتل علب التمر الهندي والنومي بصرة والكاستر والمحلبي مكانة بارزة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حين يزداد الطلب عليها بشكل ملحوظ.

ويستذكر حياوي، بداياته لوكالة شفق نيوز، في هذه المهنة التي ورثها عن والده منذ السبعينيات، عندما كانت تجارة العطارة جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، وكان السوق يعج بالحركة والتجارة التقليدية، إن "العطارة ليست مجرد بيع وشراء، إنها مهنة تعتمد على الخبرة والإحساس بجودة المواد، ومعرفة احتياجات الزبائن"، يقول حياوي، بابتسامة، بينما يسكب مكيالًا من بهارات "الخبز عروگ"، التي باتت الأكثر طلبًا في السوق.

وعن مصادر التوابل، يوضح حياوي أنه يذهب بانتظام إلى سوق الشورجة في العاصمة بغداد، حيث يجد أفضل أنواع الفلفل الأسود والكركم، إلى جانب البهارات الأخرى التي يعتمد عليها في تجارته، موضحاً أن "الشورجة هي القلب النابض لتجارة التوابل في العراق، وهناك أضمن الحصول على أجود الأصناف بأسعار تنافسية"، يضيف بينما ينشغل بتلبية طلبات أحد الزبائن.

ورغم غلاء الإيجارات وارتفاع أسعار بعض المواد، يؤكد حياوي، أن الإقبال على العطارة لا يزال قوياً، خاصة في المناسبات والمواسم مثل رمضان، قائلاً إن "الزبائن يأتون إلينا لأنهم يثقون بجودة بضاعتنا، نحن نعرف ماذا نبيع ونحرص على تقديم الأفضل"، لكنه لا يخفي قلقه من التحديات التي تواجه السوق، مثل تقلبات الأسعار وتأثير الأوضاع الاقتصادية على القدرة الشرائية.

ومع ذلك، يظل حياوي، متمسكًا بمهنته، مدركًا أن العطارة ليست مجرد مصدر رزق، بل إرث عائلي يحمل في طياته ذكريات عقود من العمل والتجارة، وسط سوق شهد تغيرات الزمن، لكنه لا يزال يحتفظ بروحه التقليدية وأصالته.