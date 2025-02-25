كركوك.. إجراءات "عاجلة" لتمليك دور المتجاوزين وفق قرارات حكومية
شفق نيوز/أعلنت قائممقامية محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، المباشرة بإجراءات تمليك الدورللمتجاوزين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الحكومة المحلية ريبوار طه، وفق القراراتالحكومية المعمول بها.
وقال قائممقامكركوك فلاح خليل يايجلي، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة القرار 320لسنة 2022 المختصة بملف المتجاوزين على أراضي البلدية والأراضي الزراعيةالعائدة للدولة، شرعت في حصر أعداد المتجاوزين"، مشيراً إلى أن"بلدية كركوك كانت قد فتحت باب التقديم في عام 2023، ومنحت كل متقدم رقماًعبر نظام الباركود".
أضاف، أن"المرحلة الأولى من عملية التمليك تشمل الأراضي الزراعية المتجاوز عليها،فيما يخضع قرار تمليك أو بيع أراضي البلدية لقرار 20 لسنة 2025 الصادر عن مجلسالوزراء، والذي سيتم تنفيذه وفق تعليمات إدارة كركوك حال ورودها رسمياً".
كما أشاريايجلي، إلى أن "كركوك تضم نحو 92 ألف دار متجاوز عليها بين أراضيالبلدية والأراضي الزراعية"، مبيناً أن "الإجراءات تسير وفق الضوابطوالتعليمات القانونية الصادرة عن الحكومة الاتحادية".
كما تابع،قائلاً إن "أي شخص يمتلك صورة قيد مؤشر عليها زراعي سيتم تمليك الأرض لهوفق السياقات القانونية المعتمدة".