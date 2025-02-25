2025-02-25 15:30:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/أعلنت قائممقامية محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، المباشرة بإجراءات تمليك الدورللمتجاوزين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الحكومة المحلية ريبوار طه، وفق القراراتالحكومية المعمول بها.

وقال قائممقامكركوك فلاح خليل يايجلي، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة القرار 320لسنة 2022 المختصة بملف المتجاوزين على أراضي البلدية والأراضي الزراعيةالعائدة للدولة، شرعت في حصر أعداد المتجاوزين"، مشيراً إلى أن"بلدية كركوك كانت قد فتحت باب التقديم في عام 2023، ومنحت كل متقدم رقماًعبر نظام الباركود".

أضاف، أن"المرحلة الأولى من عملية التمليك تشمل الأراضي الزراعية المتجاوز عليها،فيما يخضع قرار تمليك أو بيع أراضي البلدية لقرار 20 لسنة 2025 الصادر عن مجلسالوزراء، والذي سيتم تنفيذه وفق تعليمات إدارة كركوك حال ورودها رسمياً".

كما أشاريايجلي، إلى أن "كركوك تضم نحو 92 ألف دار متجاوز عليها بين أراضيالبلدية والأراضي الزراعية"، مبيناً أن "الإجراءات تسير وفق الضوابطوالتعليمات القانونية الصادرة عن الحكومة الاتحادية".

كما تابع،قائلاً إن "أي شخص يمتلك صورة قيد مؤشر عليها زراعي سيتم تمليك الأرض لهوفق السياقات القانونية المعتمدة".