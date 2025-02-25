2025-02-25 15:35:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ألقت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، القبض على 26 متهماً بقضايا قانونية مختلفة في محافظات نينوى وكركوك وديالى وميسان.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم" ، أن "العمليات تمت عبر نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة، منها قضاء المجر الكبير وقلعة صالح وناحية رحيم آوه وسيطرة الشهيد عباس نعمان"، مؤكدة أنه "تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة أصولياً".



