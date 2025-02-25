حريق هائل في مخيم خانكي يخلّف إصابات وخسائر كبيرة بين النازحين (صور)
شفق نيوز/ اندلعحريق هائل، اليوم الثلاثاء، في إحدى الخيم العشوائية المخصصة للنازحين في مجمعخانكي جنوب محافظة دهوك، ما أسفر عن إصابة امرأة وأربعة من أطفالها بحروقمتفاوتة الخطورة.
وقال دخيلسنجار، صاحب خيمة، لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع حوالي الساعة الثالثةفجراً، ما أدى إلى إصابة زوجته وأربعة من أطفاله، فيما تمكن من إنقاذ ثلاثةأطفال آخرين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الحروق في دهوك لتلقي العلاجاللازم".
وأضاف سنجار،أن "الحريق التهم الخيمة بالكامل، متسببًا في احتراق جميع ممتلكاتهم، بما فيذلك الأثاث والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى فقدان كافة مستمسكاتهمالرسمية"، مبيناً أن "تماساً كهربائياً كان السبب وراء اندلاع النيران".
ووجّه سنجار،مناشدة عاجلة إلى الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية للتدخل السريع ومساعدته فيتجاوز هذه المحنة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها العائلات النازحة فيالمخيمات العشوائية.