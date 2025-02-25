2025-02-25 15:45:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اندلعحريق هائل، اليوم الثلاثاء، في إحدى الخيم العشوائية المخصصة للنازحين في مجمعخانكي جنوب محافظة دهوك، ما أسفر عن إصابة امرأة وأربعة من أطفالها بحروقمتفاوتة الخطورة.

وقال دخيلسنجار، صاحب خيمة، لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع حوالي الساعة الثالثةفجراً، ما أدى إلى إصابة زوجته وأربعة من أطفاله، فيما تمكن من إنقاذ ثلاثةأطفال آخرين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الحروق في دهوك لتلقي العلاجاللازم".

وأضاف سنجار،أن "الحريق التهم الخيمة بالكامل، متسببًا في احتراق جميع ممتلكاتهم، بما فيذلك الأثاث والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى فقدان كافة مستمسكاتهمالرسمية"، مبيناً أن "تماساً كهربائياً كان السبب وراء اندلاع النيران".

ووجّه سنجار،مناشدة عاجلة إلى الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية للتدخل السريع ومساعدته فيتجاوز هذه المحنة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها العائلات النازحة فيالمخيمات العشوائية.