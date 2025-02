2025-02-25 15:45:16 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر في شرطة ذي قار عن تمكنها من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بقضايا إرهابية، وذلك بالتنسيق مع مكتب الاستخبارات والأرهاب. وذكر المصدر لشبكة أخبار الناصرية ان شرطة شمال المحافظة تمكنت من القبض على المتهمين وفق المادة 4 من قانون الإرهاب، مشيرا إلى أنه تم إحالتهم إلى...

The post القبض على ثلاثة متهمين بالارهاب في ذي قار والشرطة تواصل التحقيق appeared first on شبكة اخبار الناصرية.