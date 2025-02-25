2025-02-25 16:00:07 - المصدر: ايشان

نشر وزير الصدر مصلح العراقي، اليوم الثلاثاء، مقتطفات من جواب الشهيد الثاني محمد محمد صادق الصدر، على الشيخ محمد اليعقوبي، جاء ضمنها قول الصدر: “إنني كنت محرزاً أنك ممن تفهم هذا المنهج وتستوعبه، وأنت تقول: إنني أفهمك فهماً خاصاً، مع أن سياق حديثك في بحثك يدل على أنك لا تفهمني ولا تحملني على […]

ظهرت المقالة في وقت حرج.. الحنانة تدخل على الخط بنشر مقتطفات من رد “الشهيد الثاني” على رسالة اليعقوبي أولاً على ايشان.



