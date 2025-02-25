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في وقت حرج.. الحنانة تدخل على الخط بنشر مقتطفات من رد “الشهيد الثاني” على رسالة اليعقوبي

في وقت حرج.. الحنانة تدخل على الخط بنشر مقتطفات من رد “الشهيد الثاني” على رسالة اليعقوبي
في وقت حرج.. الحنانة تدخل على الخط بنشر مقتطفات من رد “الشهيد الثاني” على رسالة اليعقوبي
2025-02-25 16:00:07 - المصدر: ايشان

    نشر وزير الصدر مصلح العراقي، اليوم الثلاثاء، مقتطفات من جواب الشهيد الثاني محمد محمد صادق الصدر، على الشيخ محمد اليعقوبي، جاء ضمنها قول الصدر: “إنني كنت محرزاً أنك ممن تفهم هذا المنهج وتستوعبه، وأنت تقول: إنني أفهمك فهماً خاصاً، مع أن سياق حديثك في بحثك يدل على أنك لا تفهمني ولا تحملني على […]

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في وقت حرج.. الحنانة تدخل على الخط بنشر مقتطفات من رد “الشهيد الثاني” على رسالة اليعقوبي

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