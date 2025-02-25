2025-02-25 16:00:07 - المصدر: ايشان

نشر الإعلام الحربي في “حزب الله” صورة تضمنت صور وأسماء قيادات الحزب الذين اغتالتهم دولة الاحتلال الإسرائيلي ومن بينهم الأمينان العامان السابقان للحزب حسن نصرالله وهاشم صفي الدين. والصورة التي تحمل عنوان “أسماء الشهداء القادة على طريق القدس”، في أعلاها نصرالله الذي اغتالته دولة الاحتلال في 27 سبتمبر 2023، وخليفته صفي الدين الذي اغتالته دولة […]

ظهرت المقالة حزب الله ينشر أسماء “الشهداء القادة على طريق القدس” أولاً على ايشان.



