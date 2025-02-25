2025-02-25 16:00:07 - المصدر: ايشان

كشفت صحيفة “ديلي تلغراف” Daily Telegraph البريطانية، استناداً إلى مصادر، أن فرنسا أبدت استعدادها لنشر طائرات حربية تحمل ذخائر نووية في ألمانيا، إذا اتخذت الولايات المتحدة قراراً بسحب قواتها من أوروبا. وبحسب الصحيفة أشار مسؤول فرنسي لم يُكشف عن اسمه إلى أن نشر عدد من المقاتلات الفرنسية المزودة بأسلحة نووية على الأراضي الألمانية، لن يكون […]

ظهرت المقالة ديلي تلغراف: فرنسا مستعدة لنشر طائرات مذخرة بـ”النووي” إذا انسحبت أمريكا من أوروبا أولاً على ايشان.



