سلام محمد العبودي: العراق بين المحن والمنح
2025-02-25 16:00:09 - المصدر: راي اليوم
سلام محمد العبودي
نتيجة لما عاناه شباب العراق خلال عقود, من تحديات كبيرة في مختلف المجالات، ابتداءً من الحروب الفكرية، وصولا لما قام بهِ نظام صدام من الحروب العبثية، وما صاحبها من العقوبات الاقتصادية, وشلل الحياة الاقتصادية وبدون أمل.. ساد شعور باليأس والإحباط.
تنفس شباب العراق وعاد يحدوهم الأمل في تحسين وضعهم المادي, ليُصدموا بنظام حكم يملأه الفساد المالي والاداري, تحت شعارات الديموقراطية, وسن قوانين دون دراسة, أدت الى تمايز اجتماعي, وضرب الدستور عرض الحائط, ولم يتم تأهيل المصانع المتوقفة, لتكون رافداً للموازنة السنوية, بل عمل الفاسدون على, التفكير لبيع بعض المصانع..… [+]