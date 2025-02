2025-02-25 16:00:11 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد توعدت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، الطلبة ممن يتداولون "ترند" يسيء للمعلمين.

