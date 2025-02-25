مجلس الوزراء يوافق على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد ويحيله إلى البرلمان
2025-02-25 16:40:01 - المصدر: واع
بغداد- واع
وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد وأحاله إلى البرلمان.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "مجلس الوزراء وافق على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي، واحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه".
وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد وأحاله إلى البرلمان.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "مجلس الوزراء وافق على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي، واحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه".