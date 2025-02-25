مجلس الوزراء يوافق على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد ويحيله إلى البرلمان

2025-02-25 16:40:01 - المصدر: واع

بغداد- واعوافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد وأحاله إلى البرلمان.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "مجلس الوزراء وافق على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي، واحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه".