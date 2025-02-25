2025-02-25 16:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تسارع الخطوات نحو افتتاح مدخل بغداد - موصل بتقنيات حديثة.وذكر قسم الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبمتابعة حثيثة من محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، يتواصل العمل بوتيرة متسارعة لإنجاز مشروع تأهيل وتطوير مدخل بغداد - الموصل قبل المدة المحددة".وأضاف أنه "في إطار تطبيق أحدث التقنيات الهندسية، تم استخدام مادة (الجيوكرد)، وهي شبكات مصنوعة من البولي إيثيلين تُفرش بين طبقات الأساس، مما يعزز تماسك الكونكريت مع طبقات الإسفلت، ويمنع ظهور التشققات المستقبلية، ما يسهم في إطالة عمر الطريق وضمان جودته".وبين أن "المشروع يُعد إحدى البوابات الرئيسة للعاصمة، وسيُسهم بشكل كبير في تحسين انسيابية المرور وتطوير البنية التحتية لخدمة المواطنين"، لافتاً إلى أنه "لم يتبقَ سوى القليل على الافتتاح".