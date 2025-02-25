2025-02-25 16:40:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة التجارة، الثلاثاء، ارتفاع التسوق بالدفع الالكتروني في الـهايبر ماركت إلى 15 يومياً. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن جميع الكاشيرات الموجودة في أسواق الـهايبر ماركت لديهم أجهزة الدفع الإلكتروني pos، وأي مواطن يستطيع الدفع الالكتروني اثناء التسوق بدلا الدفع النقدي، لافتا الى أن وزارة التجارة سجلت ارتفاعاً بالدفع الالكتروني في أسواق الـهايبر ماركت وقد وصل الى 15 يومياً بعد ان كان يتراوح ما بين 2 الى 4. وأضاف أنه وبسبب الإجراءات الحكومية من المتوقع ارتفاع التعامل بالدفع الالكتروني في مراكز الـهايبر ماركت خلال الفترة المقبلة بدلا من الدفع النقدي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام