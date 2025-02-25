برعاية رئيس الوزراء.. توقيع اتفاق تأهيل أربعة حقول في كركوك مع شركة بريطانية

2025-02-25 16:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وقّع العراق، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، اتفاق تأهيل وتطوير حقول كركوك الأربعة مع شركة بريطانية وذلك برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنه "برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، جرى اليوم الثلاثاء في بغداد، توقيع اتفاق تأهيل وتطوير حقول كركوك الأربعة، بين شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط، وشركة بريتش بتروليوم/BP البريطانية".

وأضاف أن "هذا التوقيع يأتي بعد الاتفاق مع الشركة المعنية بشأن القضايا الفنية والشروط التعاقدية، استناداً إلى مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها في لندن خلال الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء إلى بريطانيا، التي استهدفت ضمان أفضل الشروط والمنافع التعاقدية للجانب العراقي، من أجل الاستثمار الأمثل للطاقة وتوفير النفط الخام لمصافي الشمال وتقليل اعتمادها على نفط الجنوب، والاتفاق هو المرحلة الأخيرة قبيل توقيع العقد بشكل نهائي".

ويشتمل الاتفاق حسب البيان، على تطوير حقول كركوك الأربعة الرئيسة (باي حسن، وكركوك بقبتيه(بابا وأفانا)، وجمبور، وخباز)، بما يضمن استثمار الغاز المصاحب وكذلك تأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال وإنشاء محطة كهرباء بطاقة 400 ميكا واط لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع الاستراتيجي المتكامل.

وسيوفر هذ المشروع استيعاب الأيدي العاملة بمختلف الاختصاصات، وتشغيل الشركات المحلية، وتنفيذ مشاريع المنافع الاجتماعية، وتطوير مهارات الموارد الهندسية والفنية، المساندة لملاكات شركة نفط الشمال، وشركة غاز الشمال، ضمن رؤية الحكومة لبرامج التدريب ورفع مستوى الكفاءات في إطار ما توفره بريتش بتروليوم، بالتنسيق مع وزارة النفط.



