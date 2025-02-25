مجلس الوزراء يوافق على المشروع الجديد لقانون الحشد ويحيله للبرلمان

2025-02-25 16:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (25 شباط 2025)، على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي.

وأحال مجلس الوزراء، بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، المشروع الجديد لقانون الحشد "إلى مجلس النواب للتصويت عليه".

وكان مجلس النواب، قد أرجأ مرات عدة التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، لعدم الاتفاق عليه.

وتركزت هذه الخلافات حول قضيتين رئيستين، الأولى تتعلق بمشروع قانون الحشد الشعبي الذي لم يُقر بعد من قبل البرلمان، على الرغم من طرحه منذ سنوات، والأخرى تتمثل في مسألة سن التقاعد الخاص بقادة وآمري التشكيلات القتالية وفي هيئة الرئاسة للحشد بعد تجاوزهم الحد القانوني للتقاعد.



