رئيس الوزراء يرعى توقيع اتفاق تأهيل أربعة حقول في كركوك مع شركة بريطانية

2025-02-25 16:50:03 - المصدر: واع

بغداد - واعرعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق تأهيل وتطوير حقول كركوك الأربعة مع شركة برتش بتروليوم/BP البريطانية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى اليوم الثلاثاء في بغداد، توقيع اتفاق تأهيل وتطوير حقول كركوك الأربعة، بين شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط، وشركة بريتش بتروليوم/BP البريطانية".وأضاف البيان، أن " التوقيع يأتي بعد الاتفاق مع الشركة المعنية بشأن القضايا الفنية والشروط التعاقدية، بضمنها الموديل الاقتصادي للمشروع، استناداً إلى مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها في لندن خلال الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء إلى بريطانيا، التي استهدفت ضمان أفضل الشروط والمنافع التعاقدية للجانب العراقي، بعد مفاوضات تفصيلية مطولة مع وزارة النفط، وفق توجيه سيادته، من أجل الاستثمار الأمثل للطاقة وتوفير النفط الخام لمصافي الشمال وتقليل اعتمادها على نفط الجنوب، والاتفاق هو المرحلة الأخيرة قبيل توقيع العقد بشكل نهائي".وتابع البيان، أن"الاتفاق يشتمل على تطوير حقول كركوك الأربعة الرئيسة (باي حسن، وكركوك بقبتيه(بابا وأفانا)، وجمبور، و خباز)، بما يضمن استثمار الغاز المصاحب وكذلك تأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال وإنشاء محطة كهرباء بطاقة 400 ميكا واط لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع الاستراتيجي المتكامل".وأشار البيان إلى أن "المشروع سيوفر استيعاب الأيدي العاملة بمختلف الاختصاصات، وتشغيل الشركات المحلية، وتنفيذ مشاريع المنافع الاجتماعية، وتطوير مهارات الموارد الهندسية والفنية، المساندة لملاكات شركة نفط الشمال، وشركة غاز الشمال، ضمن رؤية الحكومة لبرامج التدريب ورفع مستوى الكفاءات في إطار ما توفره بريتش بتروليوم، بالتنسيق مع وزارة النفط".