السفير الإيراني: سيتم نقل 130 محكوما ايرانيا في العراق إلى إيران

2025-02-25 16:50:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، اليوم الثلاثاء، (25 شباط 2025)، انه "سيتم نقل 130 محكوما ايرانيا في العراق إلى إيران".

وقال آل صادق في تصريح للتلفزيون الايراني الرسمي: "سيتم نقل 130 محكوم ايراني في العراق الى بلدهم ايران قبل نهاية هذا الاسبوع حسب الاتفاق المبرم مع العراق على ان يكملوا مدة محكوميتهم في ايران، ضمن المرحلة الثامنة من الاتفاق بين البلدين".

وكان العراق وإيران قد أبرما في نيسان 2014 اتفاقية لتبادل المحكومين من كلا البلدين.

وفي 11 اذار 2015 نفذا أول عملية تبادل السجناء وفقا للاتفاقية المبرمة بين العراق وايران التي صادق عليها مجلسي الوزراء والنواب.



