اليوم.. منتخبنا يواجه قطر من أجل التأهل الى نهائي كأس الخليج لقدامى اللاعبين

2025-02-25 16:50:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يواجه منتخبنا الوطني لقدامى اللاعبين، اليوم الثلاثاء، (25 شباط 2025)، نظيره القطري في مباراة حاسمة مؤهلة إلى نهائي بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين، وذلك عند الساعة الـ 6:30 مساء.

وتأهل منتخب العراق متصدراً المجموعة الثانية بالمركز الأول برصيد 7 نقاط ليواجه ثاني المجموعة الأولى منتخب قطر الذي جمع 3 نقاط، بينما سيلاقي منتخب سلطنة عمان متصدر المجموعة الأولى الذي جمع 5 نقاط، نظيره البحريني ثاني المجموعة الثانية الذي جمع 5 نقاط.

ووصل العراق الى هذا الدور بعد تصدره لمجموعته الثانية (7 نقاط) بعد فوزه الإثنين الماضي، على السعودية بهدف دون رد، وتعادله مع البحرين في الجولة الثانية سلبيا 0-0 وفوزه على اليمن في الجولة الأولى بنتيجة 1-0.

وبحسب نظام البطولة، تُلعب كل مباراة لمدة 40 دقيقة، مقسمة على شوطين بواقع 20 دقيقة لكل شوط، حيث من المقرر إقامة مباراتي نصف النهائي، على أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية الأربعاء المقبل.



