انتحار ضابط برتبة نقيب داخل مقر قيادة عمليات نينوى

2025-02-25 16:50:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن ضابطاً برتبة نقيب أقدم على الانتحار داخل غرفته في مقر قيادة عمليات نينوى، بعد أن أنهى حياته بسلاحه الشخصي.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الضابط أطلق النار على نفسه في ساعة متأخرة من ليلة أمس، وتم العثور عليه ميتاً صباح اليوم بعد كسر باب غرفته.

وأضاف أن التحقيقات أظهرت إصابته بطلق ناري في الصدر اخترق جسده وخرج من الظهر، فيما لا تزال أسباب ودوافع الانتحار مجهولة حتى الآن.