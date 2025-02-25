2025-02-25 16:54:07 - المصدر: ايشان

وصلت درجات الحرارة في المدن العراقية إلى تحت الصفر مئوية، وبقي المواطنون يحتمون بـ “البطانيات” طوال الأيام الماضية، ولا يشغلون المدافئ النفطية، لأنهم لا يمتلكون نفطاً.. إلا أنهم استلموا مؤخراً، بعدما علموا بأنه يتم عن طريق الدفع الإلكتروني. حاولت منصة “إيشان”، أن تحصل على توضيح من شركة توزيع المنتوجات النفطية، عن كيفية معالجة ما وصفها […]

ظهرت المقالة بعد موجة البرد.. مواطنون يتسلمون حصة من النفط الأبيض عن طريق الدفع الإلكتروني أولاً على ايشان.



