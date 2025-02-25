العراق يوقع اتفاقاً مع شركة "برتش بتروليوم" البريطانية لتأهيل حقول كركوك الأربعة
شفق نيوز/ وقعتالحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، اتفاقاً مع شركة بريتش بتروليوم/BP البريطانية،لتأهيل وتطوير حقول كركوك الأربعة، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياعالسوداني.
وذكر مكتب رئيسالوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذا التوقيع يأتي بعد الاتفاق معالشركة المعنية بشأن القضايا الفنية والشروط التعاقدية، بضمنها الموديل الاقتصاديللمشروع، استناداً إلى مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها في لندن خلال الزيارة الأخيرةللسوداني إلى بريطانيا، التي استهدفت ضمان أفضل الشروط والمنافع التعاقديةللجانب العراقي، بعد مفاوضات تفصيلية مطولة مع وزارة النفط، وفق توجيه سيادته، منأجل الاستثمار الأمثل للطاقة وتوفير النفط الخام لمصافي الشمال وتقليل اعتمادهاعلى نفط الجنوب، والاتفاق هو المرحلة الأخيرة قبيل توقيع العقد بشكل نهائي".
وأضاف البيان،أن "الاتفاق يشتمل على تطوير حقول كركوك الأربعة الرئيسة (باي حسن، وكركوكبقبتيه "بابا وأفانا"، وجمبور، و خباز)، بما يضمن استثمار الغازالمصاحب وكذلك تأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال وإنشاء محطة كهرباءبطاقة 400 ميكا واط لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع الستراتيجي المتكامل".
وأشار البيان،إلى أن "هذا المشروع سيوفر استيعاب الأيدي العاملة بمختلف الاختصاصات،وتشغيل الشركات المحلية، وتنفيذ مشاريع المنافع الاجتماعية، وتطوير مهارات المواردالهندسية والفنية، المساندة لملاكات شركة نفط الشمال، وشركة غاز الشمال، ضمن رؤيةالحكومة لبرامج التدريب ورفع مستوى الكفاءات في إطار ما توفره بريتش بتروليوم،بالتنسيق مع وزارة النفط".