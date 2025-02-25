2025-02-25 16:55:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وقعتالحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، اتفاقاً مع شركة بريتش بتروليوم/BP البريطانية،لتأهيل وتطوير حقول كركوك الأربعة، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياعالسوداني.

وذكر مكتب رئيسالوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذا التوقيع يأتي بعد الاتفاق معالشركة المعنية بشأن القضايا الفنية والشروط التعاقدية، بضمنها الموديل الاقتصاديللمشروع، استناداً إلى مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها في لندن خلال الزيارة الأخيرةللسوداني إلى بريطانيا، التي استهدفت ضمان أفضل الشروط والمنافع التعاقديةللجانب العراقي، بعد مفاوضات تفصيلية مطولة مع وزارة النفط، وفق توجيه سيادته، منأجل الاستثمار الأمثل للطاقة وتوفير النفط الخام لمصافي الشمال وتقليل اعتمادهاعلى نفط الجنوب، والاتفاق هو المرحلة الأخيرة قبيل توقيع العقد بشكل نهائي".

وأضاف البيان،أن "الاتفاق يشتمل على تطوير حقول كركوك الأربعة الرئيسة (باي حسن، وكركوكبقبتيه "بابا وأفانا"، وجمبور، و خباز)، بما يضمن استثمار الغازالمصاحب وكذلك تأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال وإنشاء محطة كهرباءبطاقة 400 ميكا واط لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع الستراتيجي المتكامل".

وأشار البيان،إلى أن "هذا المشروع سيوفر استيعاب الأيدي العاملة بمختلف الاختصاصات،وتشغيل الشركات المحلية، وتنفيذ مشاريع المنافع الاجتماعية، وتطوير مهارات المواردالهندسية والفنية، المساندة لملاكات شركة نفط الشمال، وشركة غاز الشمال، ضمن رؤيةالحكومة لبرامج التدريب ورفع مستوى الكفاءات في إطار ما توفره بريتش بتروليوم،بالتنسيق مع وزارة النفط".