2025-02-25 17:00:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الثلاثاء، بمقتل طفل إثر انفجار لغم أرضيفي قرية بقضاء كفري ضمن إدارة كرميان التابعة لإقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "طفلاً يبلغ من العمر سبع سنوات،يدعى حمرین یادگار، فقد حياته إثر انفجار لغم أرضي في قرية حاجي عەوادي ضمن حدودقضاء كفري".

وأوضح المصدر، أن "الحادثة وقعت أثناء لعب الطفل في المنطقة"،مشيرًا إلى أن "الجهات المختصة وصلت إلى موقع الحادث وبدأت التحقيقات حولملابسات الانفجار".