مقتل طفل إثر انفجار لغم أرضي في كرميان
2025-02-25 17:00:14 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الثلاثاء، بمقتل طفل إثر انفجار لغم أرضيفي قرية بقضاء كفري ضمن إدارة كرميان التابعة لإقليم كوردستان.
وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "طفلاً يبلغ من العمر سبع سنوات،يدعى حمرین یادگار، فقد حياته إثر انفجار لغم أرضي في قرية حاجي عەوادي ضمن حدودقضاء كفري".
وأوضح المصدر، أن "الحادثة وقعت أثناء لعب الطفل في المنطقة"،مشيرًا إلى أن "الجهات المختصة وصلت إلى موقع الحادث وبدأت التحقيقات حولملابسات الانفجار".