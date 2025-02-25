العدل تفتتح دائرة كاتب عدل النجف الشمالي

2025-02-25 17:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، افتتاح دائرة كاتب عدل النجف الشمالي الصباحي والمسائي في إطار استراتيجيتها لتطوير البنى التحتية للدوائر العدلية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.وذكر بيان لوزارة العدل تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه " تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل خالد شواني، افتتحت وزارة العدل دائرة كاتب عدل النجف الشمالي الصباحي والمسائي، في إطار استراتيجيتها لتطوير البنى التحتية للدوائر العدلية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين".وأضاف البيان، أنه "جرى الافتتاح بحضور مدير عام دائرة الكتاب العدول يوسف حويز خورشيد، ومحافظ النجف الأشرف يوسف مكي كناوي، إضافة إلى عدد من المسؤولين ووجهاء المحافظة".وأكد مدير عام دائرة الكتاب العدول -بحسب البيان- أن"افتتاح هذه الدائرة يأتي استجابة لحاجة المواطنين في المحافظة لتخفيف الزخم الحاصل في الدوائر العدلية"، مشيراً إلى أن" الوزارة مستمرة في خططها التوسعية لضمان وصول الخدمات العدلية إلى جميع المواطنين بسهولة وسلاسة".وأضاف خورشيد، أن "هذه الخطوة تعد جزءاً من رؤية الوزارة في تحديث وتطوير آليات العمل العدلي، من خلال افتتاح المزيد من الدوائر العدلية المجهزة بأحدث الأنظمة لضمان تسريع إنجاز المعاملات وتقديم خدمة ذات جودة عالية"، مؤكداً أن" الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز العدالة وضمان حقوق المواطنين وفق أعلى المعايير القانونية والإدارية".