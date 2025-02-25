2025-02-25 17:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - آمنة السلاميأكد المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان نبيل الصفار، اليوم الثلاثاء، أن تسديد قروض الإسكان الكترونيا خفف العبء عن المواطنين، وقلل المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية.وقال الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تماشياً مع التوجيهات الحكومية جرى التوجه نحو الدفع الالكتروني في صندوق الإسكان التابع للوزارة"، مشيراً الى أن "الجباية الالكترونية أو الدفع الالكتروني معمول به في صندوق الإسكان، وبإمكان المواطن تسديد أقساطه عن طريقها".وأوضح، أن "استخدام الدفع الالكتروني يخفف أعباء المواطنين ويجنبهم مشقة الذهاب الى الصندوق أو أحد فروعه المنتشرة في المحافظات لتسديد أقساطهم، حيث بإمكان المقترض تسديد أقساطه عن طريق بطاقات الدفع الالكتروني المرخصة من قبل البنك المركزي".وتابع أن "توفر بوابات الدفع الالكتروني تتيح مدفوعات آمنة عبر الانترنت على مدار اليوم، ما يسهم في تحسين كفاءة العمل وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية".