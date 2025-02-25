الاتحاد الأوروبي: تحسين الثقافة المالية في العراق ضرورة للتنمية الاقتصادية

2025-02-25 18:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، التزامه بدعم العراق في تعزيز الثقافة المالية باعتبارها ضرورة للتنمية، مشيرًا إلى أن إطلاق تطبيق "مصرفنا" يمثل خطوة رئيسية لتطوير الخطط المالية المستقبلية للأسر العراقية.وقال المدير القطري لوكالة التنمية الألمانية (GIZ)، لوتز زيمرمان، خلال فعاليات إطلاق تطبيق "مصرفنا" والروبوت الذكي للتوعية المالية- والتي حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تعزيز الوعي المالي يسهم في تحسين الخدمات المالية، وهذا ما نعمل عليه من خلال تطوير الثقافة المالية وتطبيقاتها في العراق".وأضاف، أن "إطلاق هذا التطبيق يشكل محطة مهمة في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، وتقليل التردد في التعامل مع الشؤون المصرفية"، مشددًا على أهمية، "امتلاك أدوات وإرشادات فعالة لاستخدام التطبيق، لما لها من دور في الحد من المشكلات المالية وتحقيق إدارة مالية أكثر كفاءة".من جانبه، أوضح رئيس قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي، وممثل السفارة الألمانية، لينارت دي ريدر، أن "الوصول إلى الخدمات المالية لم يعد رفاهية، بل هو ضرورة حياتية"، مشيرًا إلى، أن "الاتحاد الأوروبي يولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع الشمول المالي، خاصة مع التطورات التكنولوجية التي تتطلب تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية".وأكد، أن "الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الحكومة الألمانية والبنك المركزي العراقي، يسعى إلى تعزيز الشفافية المالية وتطوير المعرفة الحكومية في هذا المجال؛ لضمان نجاح الأنظمة المالية وإعدادها بشكل صحيح".واعتبر دي ريدر، أن "إطلاق تطبيق (مصرفنا) يمثل خطوة أساسية في دعم الاقتصاد العراقي، حيث يعد أداة محورية لنشر المعلومات المالية وتعزيز الوعي المالي، مما يساهم في تمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات المصرفية بدقة وكفاءة".وختم بالقول: "نحن ملتزمون بدعم العراق ماليًا وتعزيز الثقافة المالية، إذ إن تحقيق التقدم في هذا المجال ضروري لاستدامة التنمية الاقتصادية في البلاد".