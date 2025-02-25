احتياطيات نفطية في العراق بـ9 مليارات برميل تشهد صفقة مهمة لبدء التطوير

2025-02-25 18:00:09 - المصدر: الطاقة

شهدت احتياطيات نفطية في العراق بـ9 مليارات برميل توقيع صفقة مهمة اليوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط (2025) تمهّد للمضي قدمًا في تطوير 4 حقول واعدة. وشهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توقيع اتفاق تأهيل وتطوير حقول كركوك الأربعة، بين شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط، وشركة النفط البريطانية "بي بي". وتعيد صفقة حقول النفط والغاز …

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