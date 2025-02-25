السليمانية.. انفجار مخلف حربي يودي بحياة طفل في "كرميان"

2025-02-25 18:35:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أفادت مديرية شرطة كرميان في محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، بمصرع طفل، إثر انفجار مخلف حربي في إحدى قرى المنطقة.

وقال متحدث المديرية العميد علي جمال قدوري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الطب العدلي في مدينة كلار استقبل اليوم جثة طفل يبلغ من العمر 9 أعوام، لقي مصرعه إثر انفجار مقذوف حربي في قرية حاجي عواد التابعة لناحية سَرقَلا ضمن إدارة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية".

وأضاف، أن "الحادث نجم بعد أن عبث الطفل الصريع (سفين يادكار حميد) بمخلف حربي قديم، حين كان خارج القرية لرعي الماشية"، مبينا أن "الشرطة وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه".