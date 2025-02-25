2025-02-25 18:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتأهل منتخب عمان لقدامي اللاعبين، اليوم الثلاثاء، إلى نهائي كأس الخليج بعد فوزه على نظيره البحريني بهدفين مقابل هدف.وتقدم المنتخب البحريني أولا، ليرد المنتخب العماني بتسجيل هدفين.وبهذا الفوز حجز المنتخب العماني مقعدًا في نهائي كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين، وينتظر الفائز من مباراة منتخبنا ونظيره القطري.