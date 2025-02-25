2025-02-25 18:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في شرطة كركوك، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبضعلى قاطع الأشجار في شوارع المحافظة بعد رصد تحركاته وسط المدينة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مديرية مكافحة إجرام كركوكتلقت تعليمات من قائد شرطة المحافظة، اللواء فتاح الخفاجي، بقيام أحد الأشخاص بقطعالأشجار في شارع بغداد وسط المحافظة، وعلى إثر ذلك تحرك فريق من مديرية إجرام كركوكإلى موقع الحادث، وبعد متابعة كاميرات المراقبة تم التعرف على هوية الشخص ومحل سكنهوتوجهت قوة من الشرطة إلى مكان سكنه واعتقلته".

وأضاف المصدر أن "المتهم تم توقيفه وفق مذكرة قضائية وفقاً للمادة477 من قانون العقوبات العراقي وهو حالياً رهن الاحتجاز".

يشار إلى أن المادة (477) من قانون العقوبات العراقي تنص على (عدم الإخلالبأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو خرب أو اتلف عقاراًأو منقولاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأيةكيفية كانت).

وفي كركوك أيضا، أفاد مصدر أمني، بأن شجاراً نشب بين أهل "عروس وعريس" في حفل زفاف داخل قاعة نادي الأطباء بالمحافظة، مما أدى إلى تدخل الشرطة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الخلافات بين العائلتين أسفرت عن شجار، تخللته محاولة للاعتداء على الشرطة في مركز قورية، مما أسفر عن اعتقال سبعة أفراد.

وأشار المصدر إلى أن المعتقلين تم سجنهم جميعاً، قبل أن يُفرج عنهم لاحقاً بكفالة وقرار من القاضي.