كركوك.. القبض على قاطع الأشجار وأطراف نزاع "عرس الضباط" (فيديو)
شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في شرطة كركوك، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبضعلى قاطع الأشجار في شوارع المحافظة بعد رصد تحركاته وسط المدينة.
وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مديرية مكافحة إجرام كركوكتلقت تعليمات من قائد شرطة المحافظة، اللواء فتاح الخفاجي، بقيام أحد الأشخاص بقطعالأشجار في شارع بغداد وسط المحافظة، وعلى إثر ذلك تحرك فريق من مديرية إجرام كركوكإلى موقع الحادث، وبعد متابعة كاميرات المراقبة تم التعرف على هوية الشخص ومحل سكنهوتوجهت قوة من الشرطة إلى مكان سكنه واعتقلته".
وأضاف المصدر أن "المتهم تم توقيفه وفق مذكرة قضائية وفقاً للمادة477 من قانون العقوبات العراقي وهو حالياً رهن الاحتجاز".
يشار إلى أن المادة (477) من قانون العقوبات العراقي تنص على (عدم الإخلالبأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو خرب أو اتلف عقاراًأو منقولاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأيةكيفية كانت).
وفي كركوك أيضا، أفاد مصدر أمني، بأن شجاراً نشب بين أهل "عروس وعريس" في حفل زفاف داخل قاعة نادي الأطباء بالمحافظة، مما أدى إلى تدخل الشرطة.
وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الخلافات بين العائلتين أسفرت عن شجار، تخللته محاولة للاعتداء على الشرطة في مركز قورية، مما أسفر عن اعتقال سبعة أفراد.
وأشار المصدر إلى أن المعتقلين تم سجنهم جميعاً، قبل أن يُفرج عنهم لاحقاً بكفالة وقرار من القاضي.