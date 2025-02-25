الحشد يقترب من تصويت البرلمان على قانون جديد يضمن حقوق الشهداء والمقاتلين

2025-02-25 18:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

علقت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، حول قرار موافقة مجلس الوزراء على إحالة المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر وتوت لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع جديد لقانون هيئة الحشد الشعبي وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه جاء بعد استكمال كافة التعديلات التي تمت على عدة نقاط مهمة، والتي ستضمن غطاء مالي لحقوق ذوي الشهداء والمصابين وعشرات الآلاف من مقاتلي الحشد الشعبي".

وأضاف، أن "جميع التعديلات على القانون تم الاتفاق عليها والمضي بها بعد سلسلة من اللقاءات المكثفة بين لجنة الأمن والدفاع النيابية وهيئة الحشد الشعبي، وبالتالي موافقة مجلس الوزراء على إحالة القانون إلى مجلس النواب أعطت طريقًا من أجل المضي بالتصويت عليه".

وتوقع وتوت، أن "يتم إدراج القانون على جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل أو بعده"، مؤكدًا أن "الطريق سيكون سانحًا للمضي بالتصويت على ما تضمنه من بنود".

كما أشار إلى أن "هناك أغلبية نيابية لدعم المضي بهذا القانون المهم الذي سيعطي مرونة وانسيابية لهيئة الحشد الشعبي من ناحية الصلاحيات، بالإضافة إلى المواضيع الأخرى المتعلقة بالشؤون الإدارية وحقوق الشهداء والجرحى".

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على المشروع الجديد لقانون هيأة الحشد الشعبي، وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.