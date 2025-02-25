2025-02-25 19:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 24 - 2 (كونا) -- بلغ منتخب عمان لكرة القدم اليوم الثلاثاء نهائي بطولة (كأس الخليج لقدامى اللاعبين 2025) بنسختها الأولى بعد فوزه على نظيره البحريني بنتيجة (2-1) في البطولة التي انطلقت بدولة الكويت في 22 فبراير الماضي وتستمر حتى 26 من نفس الشهر على استاد جابر المبارك الصباح.وافتتح منتخب البحرين أهداف المباراة مبكرا بعد تسجيل لاعبه أحمد حسان الهدف الأول بعد مضي 4 دقائق من انطلاق المباراة وانتظر العمانيين حتى الشوط الثاني ليقلبوا نتيجة المباراة لصالحهم بهدف هاشم صالح بالدقيقة 31 تلاه هدف زميله حسن ربيع بالدقيقة 38 ليبلغ العمانيين نهائي البطولة.وينتظر منتخب عمان في نهائي بطولة (كأس الخليج لقدامى اللاعبين 2025) الفائز من مواجهة العراق وقطر والتي تلعب بوقت لاحق اليوم.(النهاية) ح م ش / م خ