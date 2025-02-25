العراق يبرم اتفاقا مع (بريتش بتروليوم) البريطانية لتأهيل وتطوير 4 حقول نفطية في كركوك

2025-02-25 19:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 25 - 2 (كونا) -- أعلنت رئاسة الوزراء العراقية اليوم الثلاثاء أن شركة (نفط الشمال) المملوكة لوزارة النفط أبرمت اتفاقا مع شركة (بريتش بتروليوم) البريطانية لتأهيل وتطوير أربعة حقول نفطية في محافظة كركوك شمالي العراق.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ان مراسم التوقيع كانت برعاية رئيس الوزراء محمد السوداني وبناء على مذكرة تفاهم سابقة بين الطرفين تتضمن القضايا الفنية والشروط التعاقدية وبضمنها الموديل الاقتصادي للمشروع.وقال البيان إن الاتفاق يشمل تطوير حقول كركوك الأربعة الرئيسة وهي (باي حسن) وكركوك بقبتيه (بابا وأفانا) و(جمبور) و(خباز) بما يضمن استثمار الغاز المصاحب اضافة الى تأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة (غاز الشمال) وإنشاء محطة كهرباء بطاقة 400 ميكا واط .وأضاف أن المشروع سيعمل على استيعاب الأيدي العاملة بمختلف الاختصاصات وتشغيل الشركات المحلية وتنفيذ مشاريع المنافع الاجتماعية وتطوير مهارات الموارد الهندسية والفنية المساندة لشركتي (نفط الشمال) و(غاز الشمال). (النهاية) ع ح ه / ف س