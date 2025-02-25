لقاء مصيري.. تشكيلة العراق بمواجهة قطر في نصف نهائي كأس الخليج

2025-02-25 19:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نشر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، (25 شباط 2025)، التشكيلة الأساسيّةُ لمنتخبِ قُدامى لاعبي العراق في مباراته أمام نظيره القطريّ والتي تجري اليوم ضمن الدور نصف النهائي لبُطولةِ كأس الخليج لقُدامى اللاعبين.

ويعد لقاء اليوم مصيريا لكلا المنتخبين حيث سيتأهل الفائز منهما الى نهائي البطولة المقامة في الكويت.

وسيستضيف ملعب جابر المبارك الحمد، المباراة عند الساعة الـ 6:30 مساءً.

وتأهل منتخب العراق متصدراً المجموعة الثانية بالمركز الأول برصيد 7 نقاط ليواجه ثاني المجموعة الأولى منتخب قطر الذي جمع 3 نقاط، بينما سيلاقي منتخب سلطنة عمان متصدر المجموعة الأولى الذي جمع 5 نقاط، نظيره البحريني ثاني المجموعة الثانية الذي جمع 5 نقاط.

وبحسب نظام البطولة، تُلعب كل مباراة لمدة 40 دقيقة، مقسمة على شوطين بواقع 20 دقيقة لكل شوط.







