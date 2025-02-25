الإحصاء السعودية: التعداد السكاني بالعراق ركز على مؤشرات تخدم التنمية المستقبلية

2025-02-25 19:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – أحمد الفراجي

أكد رئيس هيئة الإحصاء في المملكة العربية السعودية فهد عبد الله الدوسري، اليوم الثلاثاء، أن استخدام العراق التكنولوجيا في إجراء التعداد السكاني أسهم في تسريع إعلان النتائج، مشيرًا إلى أن التعداد ركز على مؤشرات تخدم التنمية المستقبلية.

وقال الدوسري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) خلال مشاركته في المؤتمر الوطني لإعلان نتائج التعداد السكاني: "سعيد بوجودي اليوم في العراق والمشاركة في هذا الحدث المهم، حيث يُعد التعداد السكاني مشروعًا وطنيًا أساسيًا للتخطيط المستقبلي في أي دولة".

وأوضح أن "وفدين من العراق زارا السعودية العام الماضي للاطلاع على تجربتنا في إجراء التعداد، حيث اعتمدنا على أسلوب تعدد مصادر البيانات، وهو النهج ذاته الذي تبنّاه العراق مبتعدًا عن الأسلوب التقليدي".

وأضاف أن "العراق استخدم التعداد القائم على التكنولوجيا، مما ساهم في سرعة إنجاز البيانات"، لافتًا إلى أن "العديد من الدول تستغرق سنوات لإعلان نتائج التعداد، فمثلًا، استغرقت بريطانيا عدة سنوات، بينما تمكن العراق من استخراج النتائج في فترة قصيرة، وهو إنجاز يُحسب له".

وأشار إلى أن "مؤشرات التعداد شملت توزيع السكان حسب الجنس والفئات العمرية، إلى جانب مؤشرات تتعلق بالتعليم، والخدمات، والصحة، وهو ما يعكس رؤية متقدمة للعراق في عدم الاكتفاء بعدد السكان فقط، بل التوسع في جمع بيانات أساسية تدعم النهضة القادمة".

وأكد أن "استخدام نتائج التعداد بشكل فعال يُعد أمرًا مهمًا إذ أنه ركز على مؤشرات وضع الخطط التنموية المستقبلية، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى المحافظات"، مشددًا على أن "ذلك يسهم في تحسين توزيع الموارد وتعزيز التنمية في البلاد".