التقاعد تؤكد قرب إنجاز الوجبة الخامسة من معاملات متقاعدي الجيش السابق

2025-02-25 19:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت هيئة التقاعد العامة، اليوم الثلاثاء، إنجاز معاملات متقاعدي الجيش السابق الوجبة الخامسة من الأوامر الديوانية قريباً بإضافة مخصصات الخطورة.وقال مدير الإعلام في الهيئة علاء محمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة رئيس الوزراء أمس إلى هيئة التقاعد الوطنية كانت مثمرة وأسهمت في حسم عدد من الملفات العالقة التي كانت تتطلب تدخلاً حكومياً، ومن بينها ملف مستحقات أسرى حرب الخليج، حيث وجّه رئيس الوزراء بالإسراع في حسم أوضاعهم وإصدار أوامر إحالتهم إلى التقاعد وفق الاستحقاقات المحددة، بعد تدقيق بياناتهم".وأضاف، وفيما يتعلق بملف الوجبة الخامسة من رواتب متقاعدي الجيش السابق، أن "منتسبي الجيش السابق أُحيلوا بعد سقوط النظام البائد إلى التقاعد بأوامر ديوانية بتاريخ 24/9/2004، واستمرت هذه الأوامر وصدر آخرها في عام 2014، وبعدها لم تصدر أية أوامر، ما حال دون تمكن البعض من إنجاز معاملاتهم، وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء، تم تشكيل لجنة لإصدار أوامر ديوانية جديدة لهذه الفئات، مما مكن من إطلاق هذه الأوامر مطلع عام 2024، ووصلنا حالياً إلى العمل على إنجاز الوجبة الخامسة من هذه الأوامر لتحويلها إلى هيئة التقاعد الوطنية، لضمان استلام المستحقات".ووجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، بإطلاق الوجبة الخامسة من الرواتب التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق، قبل عيد الفطر المبارك، وإكمال الوجبة السادسة بعدها مباشرة، ليتم غلق هذا الملف بشكل نهائي، وكذلك صرف الفروقات المالية لجرحى القوات الأمنية، وتشكيل لجنة لحصر الأعداد المتبقية من أسرى حرب 1991 لإكمال إجراءاتهم التقاعدية، وكذلك إرسال لجنة من هيئة التقاعد ومؤسسة الشهداء إلى الأنبار لحسم ملف متقاعدي ضحايا الإرهاب في محافظة الأنبار، بعد إجراء عملية تدقيق وصرف فروقات متقاعدي ضحايا الإرهاب في المحافظة ممن تجاوزوا عملية التدقيق أسوة ببقية المحافظات.