مسؤولون وخبراء يناقشون تحديات القطاع السياحي في العراق وسبل تطويره

2025-02-25 19:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعناقش مسؤولون حكوميون وخبراء في القطاع السياحي، اليوم الثلاثاء، أبرز التحديات التي تواجه السياحة في العراق وسبل تطويرها، وخاصة في قطاع الفنادق.وجاءت هذه المناقشة خلال اجتماع نظمته رابطة الرافدين لتنشيط السياحة، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإدارية والمالية هيثم الحسيني ورئيس هيئة السياحة ناصر غانم وعدد من المديرين العامين وممثلي المؤسسات السياحية والفندقية.وأكد الاجتماع أهمية فتح حوار مباشر مع الجهات المعنية لتذليل العقبات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في النهوض بالقطاع السياحي واستثمار الفرص المتاحة لدعم هذا المجال الحيوي.وأوضح مستشار رئيس الوزراء هيثم الحسيني، أن "الاجتماع هدف إلى الوقوف بشكل مباشر على أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي في العراق ومناقشة السبل الكفيلة بمعالجتها والإسراع في حلها عبر الجهات ذات الصلة".من جهته، أشار رئيس رابطة الرافدين لتنشيط السياحة، داود شمو، إلى أن "الاجتماع ركز على تحديد أبرز المعوقات التي تواجه القطاع السياحي، لا سيما قطاع الفنادق"، مؤكدًا، أن "البرنامج الحكومي يمنح الأولوية لدعم السياحة وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال الزيارات الميدانية التي تهدف إلى تشخيص العقبات التي تعرقل تطور هذا القطاع".ودعا شمو إلى فتح قنوات حوار مباشرة مع الجهات المختصة؛ بهدف الارتقاء بالسياحة العراقية واستثمار فعاليات "بغداد عاصمة السياحة العربية" لإبراز المعالم التاريخية والثقافية والترفيهية في البلاد.