2025-02-25 19:10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الثلاثاء، إن الوقت قد يكون مناسباً لأوروبا للنظر في استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر بدلاً من روسيا بحلول عام 2027. وأضاف خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الدولي في لندن أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال الروسي لدعم اقتصاداتها. وقال بيرول: قد يكون الوقت قد حان لاستبدال هذا الغاز بواردات من قطر ومصادر أخرى اعتباراً من عام 2027. ومن المتوقع أن يبقى المعروض في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية أقل من الطلب حتى 2027، وهو العام الذي ستتمكن فيه مشروعات جديدة في قطر والولايات المتحدة ودول أخرى من توفير إمدادات إضافية للأسواق العالمية. وفي عام 2024، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى حوالي 20 من إجمالي الواردات، مقارنة بـ 6 في عام 2023. وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، حافظت الولايات المتحدة على موقعها كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للتكتل، حيث وفرت 45 من إجمالي وارداته خلال العام الماضي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام