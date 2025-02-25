2025-02-25 19:18:07 - المصدر: ايشان

أكد وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الثلاثاء، أن العراق خيّر الجنود السوريين بين البقاء أو العودة إلى بلادهم، فيما أشار إلى عدم وجود تواصل رسمي مع الدفاع السورية. وقال العباسي في تصريحات متلفزة تابعتها منصة “إيشان”، إن “هناك 130 جنديًا سوريًا متواجدين في أحد المواقع الأمنية العراقية”، مؤكدًا “عدم صحة ما يُشاع عن استغلالهم من […]

ظهرت المقالة خيّروا بين العودة أو البقاء.. وزير الدفاع يرد بشأن استغلال الجنود السوريين داخل العراق أولاً على ايشان.



