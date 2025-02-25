منتخبنا لقدامى اللاعبين يتأهل إلى نهائي كأس الخليج

2025-02-25 20:05:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتأهل منتخبنا الوطني لقدامى اللاعبين بكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، من التأهل لنهائي كأس الخليج بعد فوزه على نظيره القطري بهدف نظيف.وسجل هدف المباراة الوحيد حمادي أحمد في الدقيقة 20.وسيلاعب منتخبنا الوطني نظيره العماني غداً في نهائي البطولة بعد أن تغلب الأخير على نظيره البحريني بهدف واحد، في البطولة المقامة في الكويت.