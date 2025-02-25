2025-02-25 20:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واعقرر محافظ صلاح الدين بدر الفحل، اليوم الثلاثاء، بدء دوام المدارس في الساعة 9 صباحاً بسبب موجة البرد.وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "محافظ صلاح الدين بدر الفحل، اطلع على تقرير الحالة الجوية بخصوص موجة البرد وانخفاض درجات الحرارة، واستناداً الى الاحداثيات الجوية الواردة فيه وجّه المحافظ بما يلي:-يبداً دوام المدارس ليومي الأربعاء والخميس المصادف 26 ، 27 شباط 2025 من الساعة التاسعة صباحاً.-يراعى توفير الوقت لإكمال المناهج التربوية وإكمال جداول الدروس لأيام العطل السابقة.-يستمر تقليص الدوام الرسمي للدوائر الحكومية من الساعة 9 صباحاً وللأيام أعلاه.