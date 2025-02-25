ضبط 15 عجلة مفككة الأجزاء في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2025-02-25 20:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط 15 عجلة مفككة الأجزاء مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة علاء الدين القيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي بالتعاون مع مركز جمرك المنفذ وبعد استحصال موافقة قاضي تحقيق أم قصر تمكنت من ضبط 3 حاويات حجم 40 قدمًا تحتوي على 15 عجلة مفككة الأجزاء مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، دون الموديل المسموح باستيراده وغير مصرح بها".وأضاف القيسي، "تم تنظيم محضر ضبط أصولي مع الجهات ذات العلاقة وإحالة العجلات للقضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".