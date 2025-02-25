الأول من نوعه منذ اسابيع.. استنفار مفاجئ في قاعدة عين الأسد

2025-02-25 20:15:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، عن فرض القوات الأمريكية المنتشرة داخل قاعدة عين الأسد غرب العراق حالة شبه استنفار من بعد ظهر اليوم.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الأمريكية المنتشرة في أجزاء واسعة من قاعدة عين الأسد غرب العراق أغلقت المداخل الرئيسية للقاعدة، مع تحليق مكثف لطائرات الأباتشي، وذلك في حالة شبه استنفار لأسباب غير معروفة".

وأضاف المصدر، أنه "بعد نصف ساعة من حالة الاستنفار، هبطت طائرة شحن كبيرة تستخدم في نقل المعدات والجنود، مما يشير إلى أن الاستنفار ربما يكون بسبب الطائرة، التي قد تحمل معها وفدًا عسكريًا أمريكيًا رفيعًا أو معدات مهمة".

وأشار إلى أن "هذا الاستنفار هو الأول من نوعه منذ عدة أسابيع، وبأن التحليق المكثف للمروحيات والإجراءات الأخرى في المداخل تعطي ملامح بأن هناك أمرًا ما دفع القوات الأمريكية إلى الاستنفار، ولو بشكل مؤقت".

وأكد المصدر، أن "القاعدة كانت تشهد حالة هدوء منذ أسابيع، دون أي إجراءات لافتة، باستثناء ما حدث بعد ظهر اليوم".

وأضاف أن "أغلب الإجراءات الأمنية التي كانت تُتخذ أثناء فترة التوتر في الشرق الأوسط قد تقلصت بشكل لافت، لكن استنفار اليوم كان مثيرًا وأثار الكثير من علامات الاستفهام حول دوافعه بشكل عام".