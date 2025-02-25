العراق يتجه نحو الصين لتعزيز التعاون في الطاقة النووية السلمية
شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، تعزيز مجال الطاقة النووية السلمية، عبر توقيع اتفاقيات مع الصين بهذا الشأن.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة محمد شياع السوداني"، مبينا أن "المجلس وضمن سياق تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية السلمية، صوّت بالموافقة على تخويل وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية".
وأضاف أن "الاتفاقية تأتي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".
يذكر أن السوداني، أعلن العام الماضي، أن العراق كان من أوائل الدول التي سعت للانضمام إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية، والالتزام بمعاهداتها، وعمل على إنشاء المفاعلات النووية للأغراض السلمية لقناعته بأن الطاقة النووية يجب أن تكون مصدراً للازدهار وليس لتطوير الأسلحة الفتاكة.
وكان لدى العراق ثلاثة مفاعلات نووية في منطقة التويثة جنوبي بغداد، ودمرت ضربة جوية إسرائيلية أحد هذه المواقع في 1981، بينما دمّرت الطائرات الأميركية الموقعين الآخرين خلال حرب الخليج في 1991 التي تلت غزو العراق الكويت في 1990، وهذه المواقع استغلها النظام السابق لتصنيع أسلحة محرمة دوليا.