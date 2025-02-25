العراق يتجه نحو الصين لتعزيز التعاون في الطاقة النووية السلمية

2025-02-25 20:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، تعزيز مجال الطاقة النووية السلمية، عبر توقيع اتفاقيات مع الصين بهذا الشأن.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة محمد شياع السوداني"، مبينا أن "المجلس وضمن سياق تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية السلمية، صوّت بالموافقة على تخويل وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية".

وأضاف أن "الاتفاقية تأتي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".

يذكر أن السوداني، أعلن العام الماضي، أن العراق كان من أوائل الدول التي سعت للانضمام إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية، والالتزام بمعاهداتها، وعمل على إنشاء المفاعلات النووية للأغراض السلمية لقناعته بأن الطاقة النووية يجب أن تكون مصدراً للازدهار وليس لتطوير الأسلحة الفتاكة.

وكان لدى العراق ثلاثة مفاعلات نووية في منطقة التويثة جنوبي بغداد، ودمرت ضربة جوية إسرائيلية أحد هذه المواقع في 1981، بينما دمّرت الطائرات الأميركية الموقعين الآخرين خلال حرب الخليج في 1991 التي تلت غزو العراق الكويت في 1990، وهذه المواقع استغلها النظام السابق لتصنيع أسلحة محرمة دوليا.