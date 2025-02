2025-02-25 20:35:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أصدرت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار السوري، اليوم الثلاثاء، بيانها الختامي للحوار الذي انطلق في العاصمة دمشق، فيما أكدت من خلاله اعتبار الجماعات المسلحة خارجة عن القانون والإسراع بدستور مؤقت. وذكر البيان الختامي الذي تلته اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أنه"بحضور من سائر الأطياف والشرائح المجتمعية، وفي أجواء يسودها الوفاق والحرص على المصالح الوطنية العليا، انعقد […]

The post (المدى) تنشر البيان الختامي للحوار السوري appeared first on جريدة المدى.