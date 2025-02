الناصرية تحتفل بافتتاح مدرسة المتفوقين الثانية ضمن مشروع المدارس الصينية

2025-02-25 20:35:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: في خطوة مهمة نحو تطوير التعليم في مدينة الناصرية، تم اليوم افتتاح بناية مدرسة المتفوقين الثانية ضمن مشروع المدارس الصينية في ذي قار. وأشار بيان صادر عن المديرية تلقته شبكة اخبار الناصرية، أن المدرسة الجديدة هي جزء من الاتفاقية الصينية، وتعد إضافة هامة لتحسين جودة التعليم في...

