2025-02-25 20:49:22 - المصدر: شركة ريلمي

ستعرض شركة ريلمي هاتفًا مزودًا بكاميرا ذات مستشعر كبير جدًا في مؤتمر MWC 2025 . تتفوق جودة تصوير هذا الجهاز على الهواتف الذكية الأخرى.

. تتفوق جودة تصوير هذا الجهاز على الهواتف الذكية الأخرى. ستطلق شركة ريلمي أول هاتف ذكي في العالم يتغير لونه استجابةً للبرودة - سلسلة ريلمي 14 برو في مؤتمر MWC 2025 في الثالث من مارس.

شنجين، الصين، 25 فبراير 2025 - أعلنت ريلمي ، العلامة التجارية الأسرع نموا للهواتف الذكية في العالم ، أنها ستعرض هاتف كاميرا رائدا في MWC 2025 في برشلونة. سيحتوي هذا الجهاز المرتقب بشدة على مستشعر كبير جدا وعدسة تليفوتوغرافي بصرية مصممة لإعادة تعريف التصوير الفوتوغرافي للهواتف الذكية.

يستفيد هذا الجهاز فائق المستوى من جهاز استشعار أكبر من تلك الموجودة في الموديلات الرئيسية والأجهزة المستوحاة من DSLR والتي تتفوق على الهواتف الذكية الأخرى. يشير اختبارنا إلى تطورات غير مسبوقة في التصوير الفوتوغرافي للصور الشخصية والأداء في الإضاءة المنخفضة، مما يضع معيارا جديدا للتصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية.

بجانب هاتف الكاميرا الفائق، ستقدم ريلمي رسميًا سلسلة ريلمي 14 برو، وهي هاتفنا الرائد في الكاميرا من الفئة المتوسطة بتصميم فريد.هذا السلسلة هي أول سلسلة لهواتف ذكية التي تتغير ألوانها حسب درجة الحرارة. مع بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير وفلاش ثلاثي سحري، يمكن للمستخدمين الحصول بسهولة على عمر بطارية مذهل والتقاط صور ليلية رائعة مع سلسلة 14 برو.

يُعتبر ظهور ريلمي في MWC 2025 خطوة مهمة في رحلة العلامة التجارية العالمية. ستُظهر هذه الفعالية التزامنا بالابتكار وطموحنا للتنافس على أعلى مستويات صناعة الهواتف الذكية. انضموا إلى ريلمي في القاعة 3، الكشك 3B4، لتجربة أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الهواتف الذكية عن كثب!

تعتبر ريلمي شركة عالمية في مجال تكنولوجيا المستهلكين، وقد أحدثت ثورة في سوق الهواتف الذكية من خلال جعل التقنيات المتطورة أكثر سهولة. تقدم مجموعة من الهواتف الذكية وأجهزة التكنولوجيا الحياتية، مع مواصفات متميزة وجودة وتصاميم رائدة، مصممة خصيصًا للمستهلكين الشباب. تأسست الشركة على يد سكاي لي في عام 2018، وسرعان ما ظهرت كواحدة من أفضل 5 علامات تجارية للهواتف الذكية في 30 سوقًا عالميًا خلال ثلاث سنوات فقط. وقد وسعت الشركة نطاقها عبر مناطق متعددة، بما في ذلك الصين وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، حيث جمعت قاعدة مستخدمين عالمية تتجاوز 200 مليون. يمثل عام 2024 مرحلة إعادة التسمية مهمة لشركة ريلمي مع شعارها الجديد "اجعلها حقيقية". تحت هذا الروح الجديدة للعلامة التجارية، تكرس ريلمي نفسها أكثر من أي وقت مضى للمستخدمين الشباب، بهدف تقديم فوائد حقيقية وواضحة وملموسة في حياتهم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.realme.com.