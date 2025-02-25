بمشهد انساني.. ضابط ينقذ شخصا حاول الانتحار من أعلى جسر السنك (فيديو)

2025-02-25 21:15:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة نجدة بغداد/ الرصافة، اليوم الثلاثاء، (25 شباط 2025)، انقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى جسر (السنك) وسط العاصمة بغداد.

وذكر بيان لشرطة نجدة الرصافة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "دوريات نجدة الكندي الثاني، تمكنت من إنقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى جسر (السنك)، حيث تمت مشاهدته من قبل الدورية المتواجدة قرب الجسر، وتم على الفور إشعار السيطرة المركزية والتوجه له وانقاذه قبل رمي نفسه".

وأشار البيان الى "تسليم الشخص الى مركز الشرطة أصوليا حفاظا على سلامته".

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